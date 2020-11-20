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Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında yarın oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Spor 20.11.2020, 19:52
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Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında yarın oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.
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