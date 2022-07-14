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Beşiktaş, Avusturya’da yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Spor 14.07.2022, 21:53
Beşiktaş, Avusturya’da yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, kondisyon koşuları ve iki takım halinde yapılan oyun çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına, yarın TSİ 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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