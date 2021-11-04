banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek!
Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek!
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı

Beşiktaş, Avrupa'da sevinmeyi unuttu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Spor 04.11.2021, 15:01
Beşiktaş, Avrupa'da sevinmeyi unuttu

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da sevinmeyi unuttu.

Son 6 sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sonuçla gruptan çıkmayı başaran siyah-beyazlı takım, son dönemlerdeki performansıyla Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon'a mağlup olarak Avrupa'daki galibiyet hasretinin 7 maça çıkmasına engel olamadı.

Avrupa'daki son galibiyetini 2019-2020'de Slovakya'nın Slovan Bratislava takımını Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlılar, ardından oynadığı 7 maçta aynı başarıyı gösteremedi.

2019-2022 yılları arasında Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maça çıkan Beşiktaş, bunlardan birini beraberlikle tamamlarken, 6 maçtan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş söz konusu dönemde Rio Ave ile geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, rakibine penaltılarda yenildi ve elendi.

Siyah-beyazlı ekip, galibiyete hasret kaldığı dönemde 2019-2020 sezonundaki maçta Wolverhampton'a 4-0 yenildi. Geçen sezon PAOK'a deplasmanda 3-1 yenilen Beşiktaş, bu sezon ise Borussia Dortmund (1-2), Ajax (0-2) ve Sporting Lizbon (1-4, 0-4) maçlarını mağlubiyetle tamamladı.

En uzun galibiyet hasreti 8 maç

Beşiktaş, Avrupa'daki en uzun galibiyet hasretini 1988-1992 yılları arasında oynadığı maçlarda yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip söz konusu dönemde üst üste çıktığı 8 Avrupa kupası maçını galibiyet alamadan tamamladı.

Beşiktaş, benzer kötü dönemi 1977-1985 yılları arasında da yaşamaktan kurtulamadı ve üst üste 7 maçtan galibiyet alamadan ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 4 maçı puansız geçti

Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez yer alan Beşiktaş, Avrupa'nın bu büyük organizasyonunda ilk kez 4 maçı puan alamadan tamamladı.

Bu büyük organizasyonda ilk kez 1997-1998'de mücadele eden siyah-beyazlı ekip, ilk 4 maçını 2 galibiyetle geçti.

2000-2001'de 4 maçlık bölümü birer galibiyet ve beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, 2003-2004'te 2 galibiyet elde etti. 2007-2008'de söz konusu dönemde bir galibiyet alan Beşiktaş, 2009-2010'da ise bir beraberlikle puan çıkarmayı başardı.

Şenol Güneş yönetiminde 2016-2017 sezonunda ilk 4 maçı bir galibiyet ve 3 beraberlikle geçen siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

2017 ve 2018'deki başarıları

2016-2017 ve 2017-2018'de tarihi sonuçlara imza atan Beşiktaş'ın son dönemdeki performansı taraftarlarını üzdü.

2016-2017 sezonuna Şampiyonlar Ligi mücadelesiyle başlayan siyah-beyazlı ekip, grupta 3. olarak Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkı yakaladı. Avrupa Ligi son 32 turunda mücadeleye başlayan Beşiktaş, çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu başarısıyla Avrupa kupalarında 3. kez çeyrek final oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu adına tarihi sonuçlar elde etti. Söz konusu sezonda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

Son 6 sezon içinde önemli başarılara imza atan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde kalan 2 maçında puan alamazsa tarihinin en kötü performanslarından birini yaşayacak. Siyah-beyazlı ekip, C Grubu'nda kalan iki maçında Ajax ve Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

Muhabir: Ercan Doğan

#spor
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6