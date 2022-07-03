banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Cyle Larin veda etti
Cyle Larin veda etti
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi

Beşiktaş, Atiba’yla 1 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 9 sezondur formasını giyen Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 03.07.2022, 12:09
Beşiktaş, Atiba’yla 1 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 9 sezondur formasını giyen Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun transferlerini açıklayan Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson’la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş formasını 9 sezondur terleten ve siyah-beyazlı camianın efsane isimleri arasına giren Kanadalı futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucunda 1 yıllık kontrat imzalandı. Kanada ile bu sene FIFA Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Kaptan Atiba, sezon sonunda 1 yıl daha oynamak istediğini belirtmiş ve Beşiktaş yönetimi de bu isteği olumlu karşılamıştı.

Geride kalan 9 sezonda Beşiktaş forması altında 325 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu 26 gol atıp, 37 de asist yaparken, 3 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu