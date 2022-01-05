Beşiktaş, Antalyaspor’u penaltılarda 4-2 mağlup ederek Süper Kupa’nın sahibi oldu

Beşiktaş, Antalyaspor’u penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek Süper Kupa’nın sahibi oldu.

15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2020-2021 Yılı Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Katar’ın başkenti Doha’da karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta siyah-beyazlılar penaltı atışları sonucunda rakibini 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.





Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Kenan’ın pasında kale önünde topla buluşan Larin, bomboş durumda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

64. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Atiba’nın pasında sol çaprazdan Josef’in şutunu kaleci Boffin kurtardı.

65. dakikada Güray’ın ortasında penaltı noktası üzerinde Crivelli’nin şutunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.

74. dakikada sağ kanattan Hakan Özmert’in kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Güray’ın şutunda Atiba ters bir vuruşta meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-1

110. dakikada Umut’un ön direğe ortasında savunmadan seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Josef’in şutunu kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.





Stat: Ahmed Bin Ali

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Vida xx, Montero xx, Rıdvan xx (Welinton dk. 104 x), Josef xx, Atiba xx, Pjanic xx (Umut Meraş dk. 68 x), Kenan x (Emirhan İlkhan dk. 80 x), Larin xx (Teixeira dk. 80 x), Batshuayi xx

Yedekler: Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibal

Teknik Sorumlu: Önder Karaveli

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Veysel xx, Kudriashov xx, Eren xx (Mukairu dk. 46 x), Doğukan xx (Mustafa Erdilman dk. 94 x), Poli xx (Floranus dk. 95 x), Milosevic xx (Hakan Özmert dk. 64 x), Güray xx, Ghacha x (Amilton dk. 64 x), Crivelli xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 75 x)

Yedekler: Dogukan Özkan, Diogo Sousa, Nuri Sahin

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Goller: Atiba (dk. 33) (Beşiktaş), Atiba (dk. 74 k.k.) (Antalyaspor)

Penaltılar:

Atanlar: Güray, Hakan Özmert (Antalyaspor), Teixeira, Batshuayi, Atiba, Vida (Beşiktaş)

Kaçıranlar: Mustafa Erdilman, Sherel Floranus (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Veysel, Boffin (Antalyaspor), Pjanic, Welinton (Beşiktaş)