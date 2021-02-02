Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi oynandı. İdman, gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile yarın Antalya Stadyumu’nda oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da özel uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.