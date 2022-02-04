Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı. İdmanın basına açık son bölümünde ise futbolcular, istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mert Günok ve N’Koudou antrenmanda yer almadı.