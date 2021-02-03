banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı
Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı
Şentop ile görüşen Özkoç: Berberoğlu görevine dönecek
Şentop ile görüşen Özkoç: Berberoğlu görevine dönecek
Maradona'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Maradona'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
TFF transfere harcanan parayı açıkladı
TFF transfere harcanan parayı açıkladı

Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı

Süper Lig’in 23. haftasında FT Antalyaspor Beşiktaş’ı ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Spor 03.02.2021, 21:34
9
Beşiktaş, Antalya'da 2 puan bıraktı

Maçtan dakikalar 

9. dakikada Rosier'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ljajic'in vuruşunu kaleci kurtardı.

26. dakikada köşe vuruşunda Ljajic'in ortasında Atiba'nın kafa vuruşu üsten auta gitti.

27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nkoudou, kaleciyi çalımlayıp pasını kale önüne çıkardı. Tehlikeli bölgedeki topu Naldo uzaklaştırdı.

38. dakikada Fredy, kaleciden aldığı topu hatalı pas verince araya Larin girdi. Larin'in boş olan kaleye plasesini Boffin, son anda uzanarak kurtardı.

39. dakikada sol kanattan Eren Albayrak'ın ceza alanı içine ortasına iyi yükselen Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

52. dakikada ceza alanı dışından Atiba'nın sert şutunu kaleci kornere çeldi.

69. dakikada Rosier'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mensah'ın şutu yandan auta gitti.

70. dakikada sol kanatta Larin'e yaptığı faul sonrası kart gören Veysel Sarı, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundışı kaldı.

73. dakikada Ghezzal'ın sol kanattan altı pas içine ortasında Vida'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

81. dakikada N'skala'nın kale önüne ortasında Larin'in kafa vuruşunda top yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

82. dakikada Josef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un sert şutunu kaleci çıkardı.

Stat: Antalya

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri(Ersan Adem Gülüm dk. 72x), Eren Albayrak (Hakan Özmert dk. 90 ?), Nuri Şahin, Fredy (Doğukan Sinik dk. 90 ?), Amilton (Sidney Sam dk. 82), Gökdeniz Bayrakdar

Yedekler: Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Drole, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Gürler, Fehmi Koç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, De Souza, Ljajic (Mensah dk. 56), N'koudou (Ghezzal dk. 56), Hutchinson (Oğuzhan dk. 56), Larin, Aboubakar

Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran,Montero, Hasic, Necip Uysal, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Gökdeniz Bayrakdar (dk. 39) (FT Antalyaspor), Vida (dk. 73) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Veysel Sarı (dk. 70) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Boffin, Naldo (FT Antalyaspor), Mensah (Beşiktaş)

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16