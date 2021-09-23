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Beşiktaş, Altay maçı için İzmir’de

Süper Lig’de yarın deplasmanda Altay’la karşılaşacak Beşiktaş, İzmir’e geldi.

Spor 23.09.2021, 22:22
Beşiktaş, Altay maçı için İzmir’de

Süper Lig’de yarın deplasmanda Altay’la karşılaşacak Beşiktaş, İzmir’e geldi.

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Altay’la karşılaşacak Beşiktaş, 16 kişilik kadrosuyla İzmir’e geldi. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Rosier’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Welinton, Vida, Teixeira, Batshuayi, Ghezzal, Larin, N’Koudou, Mehmet Topal ve Necip uysal kafilede yer almazken, takımlarına destek vermek için Adnan Menderes Havalimanı’na gelen Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Kamp yapacağı otele gitmek üzere havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş’ın Altay maçı kadrosunda şu isimler yer aldı: "Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş."

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