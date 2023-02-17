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Beşiktaş, Alexandru Maxim’i kiralık olarak kadrosuna kattı
Beşiktaş, Gaziantep FK’da forma giyen Rumen futbolcu Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor 17.02.2023, 15:15
Beşiktaş, Gaziantep FK’da forma giyen Rumen futbolcu Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, hem transfer çalışmaları kapsamında hem de ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK’ya maddi destek sağlamak amacıyla profesyonel futbolcu Alexandru Maxim ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır" denildi.