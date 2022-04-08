Son Dakika
Bakan Koca: "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik e
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Spor 08.04.2022, 21:34
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularının ardından yapılan stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, uygulanan taktik programın ardından oynanan taktik maçıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, yarın saat 20.30’da Vodafone Park’ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.