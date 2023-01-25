Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.