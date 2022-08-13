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Beşiktaş, Alanya’da

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında, Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya’da gitti.

Spor 13.08.2022, 23:21
Beşiktaş, Alanya’da

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında, Alanyaspor ile oynayacağı maç için Alanya’da gitti.

Siyah-beyazlılar deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla hareket ettiği Alanya’ya bir saatlik yolculuk sonunda ulaştı. Bir grup taraftarımız tarafından Alanya Gazipaşa Havalimanı’nda sevgi tezahüratları ile karşılanan siyah-beyazlılar, kara yoluyla konaklayacağı otele geçerek kampa girdi.

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