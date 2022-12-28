Son Dakika
Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Beşiktaş Adana Demirspor maçıyla devam ediyor. Sezon boyunca sürpizlerle dolu olan Beşiktaş, sahasında bu sezon sadece bir yenilgi alan ve oldukça iddialı olan Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Spor 28.12.2022, 11:05
Beşiktaş Adana Demirspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, Beşiktaş Adana Demirspor maçının başlama saati, yayıncı kanalı.
BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Adana Demirspor maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Adana Demirspor maçı beIN Sports1'den canlı yayınlanacak.