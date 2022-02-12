Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ayak tenisi oynayan futbolcular ardından 5’e 2 çalışması yaptı. Antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 13.30’da yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 17.00’de özel uçakla Adana’ya giderek kampa girecek.