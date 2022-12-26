Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş’ta, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde gerçekleşen antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti.

Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladıkları idmanı, 5’e 2 pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.