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Beşiktaş'a şok haber!
Siyah-beyazlı kulüp, Kamerun'un Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan golcü oyuncusunun durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Spor 02.04.2021, 11:00
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Beşiktaş, golcü futbolcusu Vincent Aboubakar'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Kamerun'un Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sakatlandığı duyuruldu.
Aboubakar'ın yapılan kontrollerinde sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade-1 Strain) saptandığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.
Ligde şu ana kadar 25 maçta 15 gole imza atan Aboubakar'ın Kasımpaşa ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.
(Maçkolik)