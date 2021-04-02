Beşiktaş'a şok haber!

Beşiktaş, golcü futbolcusu Vincent Aboubakar'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Kamerun'un Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sakatlandığı duyuruldu.

Aboubakar'ın yapılan kontrollerinde sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade-1 Strain) saptandığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Ligde şu ana kadar 25 maçta 15 gole imza atan Aboubakar'ın Kasımpaşa ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

(Maçkolik)