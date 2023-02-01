Beşiktaş'a Karagümrük çelmesi
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı
KARAGÜMRÜK 1-1 BEŞİKTAŞ
Maçtan Dakikalar
5. dakikada Beşiktaş kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken kaptırdığı topta, Kazım Kazım'ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Bertolacci'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
25. dakikada Tayfur'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
33. dakikada sol taraftan Masuaku'nun ceza sahasına yaptığı ortada, Welinton'un kafa vuruşunda savunmada Baniya'ya çarpan top, ceza alanı içinde Cenk Tosun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
43. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde sağ taraftan Ricci'nin pasında topla buluşan Borini'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin hemen yanında auta gitti.
49. dakikadaki Karagümrük atağında Kazım Kazım, savunma arkasında Borini'yi topla buluşturdu. Borini'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ozdoev, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
52. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Masuaku ortayı yaptı. Ön direkte bulunan Muleka'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
74. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Shukurov'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top Tayfur Bingöl'den döndü.
81. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dele Alli topu kale sahasına çevirmek istedi, Karagümrük savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90. dakikada Borini'nin sol çaprazdan uzak köşeye doğru yaptığı sert vuruşta, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi (Salih Dursun dk. 90+6 ?), Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci (Shukurov dk. 69), Matteo Ricci, Ozdoev (Sofiane Feghouli dk.90+6 ?), Colley (Burak Kapacak dk. 89 ?), Borini, Kazım Kazım (Mbaye Diagne dk. 69)
Yedekler: Viviano, Bruno Rodrigues, Kerim Frei, Lawrence Nicholas, Adnan Uğur,
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier,Welinton, Tayyip Talha Sanuç (Nkoudou dk.73 ?), Masuaku, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Redmond (Romain Saiss dk. 46), Dele Alli, Cenk Tosun, Aboubakar (Jackson Muleka dk. 46)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Cenk Tosun (dk. 33) (Beşiktaş), Ozdoev (dk. 49) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Biraschi (Fatih Karagümrük), Gedson Fernandes (Beşiktaş)