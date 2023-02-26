Beşiktaş'a Antalyaspor çelmesi

BEŞİKTAŞ 0-0 ANTALYASPOR

Maçtan Dakikalar

29. dakikada sağ taraftan Fernando'nun ortasında arka direkte Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

45+6. dakikada sol taraftan Redmond'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Salih arkaya indirdi. Kale önünde Muleka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

63. dakikada Rosier'in pasında sağ kanatta topla buluşan Redmond'ın ortasında direkt kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Ataberk kornere çeldi.

64. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Umut Meraş'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Saiss'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90. dakikada Antalyaspor savunmasından seken topa Semih Kılıçsoy röveşata ile vuruşunu yaptı. Cenk'in kafa ile tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Ataberk kontrol etti.

90+4. dakikada ceza sahası içinde kaleci Ataberk'in Cenk Tosun'a yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi.

90+7. dakikada Cenk Tosun'un kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ataberk'te kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş (Kerem Atakan Kesgin dk. 84 ?), Salih Uçan, Gedson Fernandes, Dele Ali (Tayfur Bingöl dk. 46), Nathan Radmond, Muleka (Semih Kılıçsoy dk. 58), Cenk Tosun

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Atiba, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton, Ege Tıknaz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy, Fernando (Cemali Sertel dk. 86 ?), Bünyamin Balcı, Ghacha, Ndao (Ufuk Akyol dk. 77), Mehmedi (Sinan Gümüş dk. 66)

Yedekler: Alperen Uysal, Gerxhaliu, Emirhan Yılmaz, Enginalp Yamaç, Ege Bilsel, Emre Uzun, Erkin Kocakahya, Sinan Gümüş

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Sarı kartlar: Güray Vural, Mehmedi, Floranus (Antalyaspor), Redmond (Beşiktaş)