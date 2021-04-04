banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu!
Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu!
Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu
Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu
Kılıçdaroğlu'ndan bildiri açıklaması!
Kılıçdaroğlu'ndan bildiri açıklaması!
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ

Beşiktaş 8 maç sonra kaybetti

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, zirve yarışında yara alırken, 8 maç aradan sonra mağlup oldu.

Spor 04.04.2021, 21:00
2
Beşiktaş 8 maç sonra kaybetti

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, zirve yarışında yara alırken, 8 maç aradan sonra mağlup oldu.

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında Aytaç Kara’nın golüyle 1-0 mağlup duruma düşerken, puan alacak golü bulamadı. Hücumda oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyan ve pozisyon üretmekte zorlanan siyah-beyazlılarda kaleci Ersin, 56. dakikada Thelin’in penaltısında gole geçit vermeyerek farkın 2 olmasını engelledi. Karşılaşmadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar ligde 8 maç aradan sonra kaybetti. Beşiktaş son yenilgisini 22. haftada iç sahada oynanan Trabzonspor mücadelesinde almıştı.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu