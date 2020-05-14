Beşiktaş, 8 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını Beşiktaş'ı da etkiledi. Siyah-beyazlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 8 kişide korona virüs testinin pozitif olduğunu belirtirken, şu ifadelere yer verdi:

"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."