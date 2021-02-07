Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı

Maçtan Dakikalar

11. dakikada Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar'ın arka direkte kafayla yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

21. dakikada Jevtovic, N'Sakala'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, N'Sakala'ya ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek oyun dışına attı.

38. dakikada Ghezzal'ın pasında Jevtovic topa müdahale etti. Yay üzerine topu önünde bulan Josef'in bekletmeden çektiği şutta top üstten auta çıktı.

46. dakikada Shengelia'nın pasını alan Sekidika'nın ceza sahası dışından çektiği şut direğin yanından auta çıktı.

54. dakikada sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın arka direğe açtığı ortaya Welinton vurdu. Top yandan auta çıktı.

59. dakikada Necip'in sol kanattan açtığı ortaya Larin, penaltı noktası üzerinden vurdu. Top üst ağlarda kaldı.

63. dakikada orta alanda kazanan Aboubakar, üç kişiyi çalımlayarak topu ceza alanına kadar sürdü. Ardından çektiği sert şutta, Konyaspor savunması araya girdi ve topu kornere yolladı.

81. dakikada Atiba, yayın gerisinden pasını sağ kanattan bindirme yapan Rosier'e çıkardı. Rosier'in sağ çaprazda dar alandan çektiği sert şutta top filelere gitti. 1-0

83. dakikada orta sahada rakipten topu kapan Larin'in pasını sol çaprazda N'Kodou'ya verdi. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez çektiği şut direğe çarpıp dışarı çıktı.

Stat: V. Park

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Ersin, Rosierx, Vida, Welinton, N'Sakala ?, Necip, Josef, Ghezzal (Hasic dk. 90+3 ?) Larin, Adem Ljajic (Atiba dk. 70), Aboubakar (N'Koudou dk. 70)

Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar Saatçi, Montero, Bilal Ceylan, Oğuzhan

Teknik direktör: Sergen Yalçın

İH.Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilher Sitya, Jevtovic (Amar Rahmanovic dk. 68), Hadziahmetovic, Sekidika, Miya (Cikalleshi dk. 46), Shengelia (Musa Çağıran dk. 68), Kravets

Yedekler: Erten, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Deni Milosevic, , Oğuz Kağan, Diomande, Zymer Bytyqi

Teknik direktör: İsmail Kartal

Gol: Rosier (dk. 81) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: N'Sakala (dk. 21) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Necip Uysal, Vida (Beşiktaş), Jevtovic, Musa Çağıran, Skubic (Konyaspor)