Beşiktaş 3-0 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle

Maçtan Dakikalar

3. dakikada Yatabare'nin sağdan ortaladığı topu Rosier yaptığı dokunuşla havalandırdı. Hakan Arslan'ın havalanan topa yaptığı kafa vuruşunda Gradel topun sahibi oldu. Gradel'in sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

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18. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın ortasında kale önünde Güven'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada sağ taraftan sağ taraftan Erdoğan'ın yaptığı ortada ön direkte Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Kaleci Ersin ikinci hamlede topun sahibi oldu.

33. dakikada sol taraftan N'koudou'nun içeri sokularak yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Mensah'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

78. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Yasin topa hareketlendi. Kalesini terk eden Ersin'in müdahalesinde meşin yuvarlak tekrar bu futbolcunun önünde kaldı. Geriden gelen Welinton son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

84. dakikada Beşiktaş savunmasının çıkardığı top Dorukhan'da kaldı. Bu futbolcunun akıl dolu pasında savunmanın arkasına sarkan Larin ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0

90+2. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Atiba'nın pasında topla buluşan N'Koudou, müsait pozisyondaki Oğuzhan'ı gördü. Bu futbolcunun ceza sahası önünde yerden düzgün vuruşunda top filelere gitti. 3-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Wellinton, Vida (Montero dk. 67), Rıdvan, Necip (Dorukhan dk. 83), Ghezzal, Atiba, Mensah (Oğuzhan dk. 79), N'koudou, Güven (Larin dk. 67)

Yedekler: Utku, Hasic, Nsakala, Atakan Üner, Kartal Kayra, Serdar

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin (Claudemir dk. 73), Erdoğan (Yasin dk. 63), Hakan, Fajr (Kone dk. 76), Gradel (Cofie dk. 76), Yatabare (Kayode dk. 63)

Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Felix, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Güven (dk. 18), Larin (dk. 84), Oğuzhan (90+2) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Hakan Arslan (Devre arası) (Sivasspor)

Sarı kartlar: N'koudou (Beşiktaş), Isaac Cofie (Sivasspor)