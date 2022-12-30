Beşiktaş: "2020-21 sezonundan bu yana Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğü görevini yürütmekte olan Ahmet Kandemir ile olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiş bulunmaktayız. Ahmet Kandemir’e emekleri için teşekkür eder, kamuoyunu

Beşiktaş: "2020-21 sezonundan bu yana Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğü görevini yürütmekte olan Ahmet Kandemir ile olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiş bulunmaktayız. Ahmet Kandemir’e emekleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."