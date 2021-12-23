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BEŞİKTAŞ 2-1 GÖZTEPE! ZORLU MAÇTA GÜLEN TARAF BEŞİKTAŞ

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırladı. Beşiktaş zorlu mücadeleyi 2-1 üstünlükle kazandı.

Spor 23.12.2021, 21:48 23.12.2021, 21:59
BEŞİKTAŞ 2-1 GÖZTEPE! ZORLU MAÇTA GÜLEN TARAF BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Göztepe maçından en özel kareler
Beşiktaş Göztepe maçından en özel kareler

Maç Anlatımı

1'Maç başladı

3'GOL!GOL! Ndiaye, Göztepe'yi Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi. Oğuzhan'ın hatalı pasında araya giren Soner pasını araya gönderdi. Savunma arkasına sarkan Ndiayne ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.Gol - Cherif Ndiaye

8' Sağ kanattan Rosier içeri ortaladı. Atakan'a çarpan top kornere çıktı.

12' Sol kanattan atağa çıkan Larin pasını Josef'e aktardı. Josef de pasını ceza sahasının sağında olan Ghezzal'e aktardı. Ghezzal topa yetişemedi ve savunma uzaklaştırdı.

14' Oğuzhan'ın hatalı pasında topu alan Ndiaye pasını Tijanic'e aktardı. Tijanic sağ kanattan içeri ortaladı. Vida riske girmeden topu kornere gönderdi.

16' Tijanic sağ kanattan içeri kesti. Ceza sahasında topla buluşan Halil vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı çıktı ancak öncesinde ofsayt bayrağı havada.

20' Pjanic'in araya pasında savunma arkasına sarkan Batshuayi ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol - Michy Batshuayi

24' Maçta tempo oldukça yüksek. Her iki takım da karşılıklı ataklarla rakip kalede gol arıyor.

29' Maçın ilk sarı kartını Batshuayi'ye faul yapan Ndiaye gördü.Sarı Kart - Cherif Ndiaye

31' GOL! Larin, Beşiktaş'a Göztepe karşısında beraberliği getiren golü kaydetti. Josef'in sağ kanattan ortasında ceza yayının üzerinde topla buluşan Oğuzhan, topu tek dokunuşla ceza sahasının solundaki Larin'e gönderdi. Larin dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.Gol - Cyle Larin

41' Penaltı atışını kullanan Soner, Ersin'i geçemedi. Ersin Soner'in penaltısında gole izin vermedi.Kaçan Penaltı - Soner Aydogdu

45' İlk yarı sona erdi

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı

50' Rosier'in sağ kanattan içeri ortasında ceza sahasında Batshuayi vuruşunu yaptı. Top savunmadan geri döndü.

53' Obinna'nın ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top, Ersin'de kaldı.

58' Rıdvan sol çaprazdan şansını denedi. Top üstten dışarı çıktı.

60' GOL! Ghezzal, Beşiktaş'ı Göztepe karşısında 2-1 öne geçirdi. Rakiplerinden şık çalımlarla sıyrılan Ghezzal ceza sahası dışında kaleyi doğrudan gören noktadan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Rachid Ghezzal

71' Beşiktaş'ta Pjanic kullandığı serbest vuruşta hakemin düdüğünü beklemediği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Miralem Pjanic

72' Sağ kanattan ceza sahasına giren Kerim vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.
Sarı Kart 

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İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Pjanic, Oğuzhan; Ghezzal, Larin, Batshuayi.

GÖZTEPE: İrfan Can; Dino, Atınç, Atakan; Berkan, Kerim, Nwobodo, Soner; Halil, Tijanic, Ndiaye.

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