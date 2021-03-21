Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

Süper Lig'in 31. haftasında oynaan Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

26. dakikada Ljajic'in pasında sol kanattan topla buluşan Aboubakar, ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Fakat Altay, gole izin vermedi.

27. dakikada bu sefer Atiba'nın ceza sahasından yaptığı vuruş yine Altay'da kaldı.

37. dakikada Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci'nin şutu Beşiktaş savunmasından sekti. Önüne düşen topa düzgün bir vuruş yapamayn Nazım Sangare, topu auta yolladı.

İlk yarının bitimine yakın 44. dakikada Ghezall'ın uzaktan vurduğu şut, direğin yanından az farkla auta gitti. Golsz biten ilk yarıdan sonra ikinci yarıya Beşiktaş baskılı başladı.

48. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru yaptığı serbest vuruşta Vida kafayı vurdu ve top filelerle buluştu. Beşiktaş, skorda 1-0 lık üstünlük sağladı.

52. dakikada Ghezzal'ın pasında Ljajic, topla buluştu. Ljajic'in geriye yaptığı pasta topu alan Aboubakar, çok sert bir vuruş yaptı. Fakat Altay harika bir refleksle topu çıkardı.

62. dakikada Aboubakar kaleyi bir kez daha yokladı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Aboubakar, yine Altay engeline takıldı.

Dakika 71'e girerken Sosa serbest vuruşu kullandı. Köşeye giden topu Ersin kaleden uzaklaştırdı.

Fenerbahçe Ozan Tufan ile golünü 89. dakikada buldu. Ceza sahası yayında topu bulan Ozan Tufan uzaktan şık bir vuruşla golünü kaydetti. Skorda denge sağlandı.

6 dakika uzatma verilen maçın 95. dakikasında Aboubakar yine kaleye bir vuruş gerçekleştirdi ancak Altay bir kez daha gole izin vermedi.

1-1 biten karşılaşmada Beşiktaş %57 topla oynama yüzdesine sahipken Fenerbahçe'de bu oran %43 oldu.