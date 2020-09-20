Beşiktaş 1-1 Antalyaspor Maç Özeti Ve Golleri İzle
Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor’u ağırladı. 90 dakika karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u konuk ederken mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Bu skorla siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında sahasındaki kazanamama serisini sürdürdü. 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta Antalyaspor'a 3-2 kaybeden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon yine bu sahada oynanan lig mücadelesinde 90 dakikayı 2-1 yenik kapatmıştı. Antalyaspor karşısında 33. dakikada Larin'in golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, 85. dakikada Gökdeniz'in attığı gole engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
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Maçtan dakikalar
9. dakikada Nsakala'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
33. dakikada ceza sahası içinde Necip'in kafayla içeriye çevirdiği topu Larin'in kafayla ağlara gönderdi. 1-0
36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Larin'in yerden sert şutunu kaleci Boffin oyun alanı içine çeldi.
60. dakikada kazanılan korner atışını Mensah kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Vida kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.
75. dakikada sol kanatta topla buluşan Boyd, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve pasını Larin'e aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.
83. dakikada kazanılan serbest vuruşta Mensah'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Vida kaleciden önce kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.
85. dakikada Mukairu'nun ara pasında topla buluşan Gökdeniz, savunmadan sıyrılıp karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-1
89. dakikada savunmadan seken topu alan Boyd, ön direğe ortaladı. Bu noktada Atiba kafayı vurdu, savunma son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.
Stat: Vodafone
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Atiba, Dorukhan (Adem Ljajic dk. 68), Mensah, Hasic (Lens dk. 68), Boyd, Larin (Umut dk. 80 ?)
Yedekler: Utku, Montero, Güven, Erdoğan, Hüseyin, Rıdvan, Kartal
Teknik Sorumlu: Murat Şahin
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Doğukan (Mukairu dk. 46), Bünyamin, Hakan (Podolski dk. 64), Nuri (Gökdeniz dk. 77), Fredy, Amilton (Ufuk Akyol dk. 77), Jahovic (Orgill dk. 64)
Yedekler: Ferhat, Ersan, Sidney Sam, Harun, İmeri
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Larin (dk. 33) (Beşiktaş), Gökdeniz (dk. 85) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Atiba, Dorukhan, Boyd, Lens, Mensah (Beşiktaş), Fredy, Veysel, Mukairu, Orgill (Antalyaspor
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