Beşiktaş 0 - 1 Gençlerbirliği maç özeti

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü Kırmızı-siyahlılar adına Stancu kaydetti.

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Maçtan dakikalar

7. dakikada Stancu'dan aldığı pasla topla buluşan Furman'ın, Rıdvan'ı çalımlayarak ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşu Welinton araya girerek kornere gönderdi.

8. dakikada Furman'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bogdan Stancu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

38. dakikada Gökhan Töre'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşu kale direğinin hemen yanından auta gitti.

42. dakikada Welinton'un ceza yayı üzerinde Atiba'ya aktarmak istediği pasta savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Josef'in kaleye uzak mesafeden çektiği şutu kaleci Nordfeldt kornere gönderdi.

45. dakikada Josef de Souza orta sahadan kaptığı topu Gökhan töre ile buluşturdu. Gökhan'ın ceza sahasına girerek çektiği şutu kaleci Nordfelt çeldi.

51. dakikada Mensah'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa yükselen Welinton'un kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

65. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Furman pasını bekletmeden Berat Özdemir'e aktardı. Berat'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşu Montero çizgi üzerinden çıkardı.

84. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan yaptığı ortada Larin'in ceza sahası içindeki kafa vuruşu kaleci Nordfeldt'te kaldı.

90. dakikada Rıdvan'ın sol kanttan getirdiği topta yerden ortasını arkada direğe çıkardı. Topa Hasic kayarak vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü.

90+3. dakikada hızlı atağa çıkan Gençelerbirliği'nde Candeias pasını boş pozisyonda Sio ile buluşturdu. Sio'nun ilk vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Dönen topun sahibi olan Sio'nun ikinci şutu ise üst ağlarda kaldı.

90+5. dakikada Candeias'ın sağ kanattan getirdiği topta pasını Mustafa Çeçenoğlu ile buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi cepheden gören şutunda top yandan auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Ali Saygın Önel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Francisco Montero, Welinton Souza (Adem Ljajic dk. 76), Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz (Bernard Mensah dk. 46), Gökhan Töre (Ajdin Hasic dk. 76), Tyler Boyd (Cyle Larin dk. 63), Vincent Aboubakar (Güven Yalçın dk. 64)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Atakan Üner, Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson, Zargo Toure, Diego Angelo, Pierre-Yves Polomat (Halil İbrahim Pehlivan dk. 83 ?), Robert Piris, Berat Özdemir, Sefa Yılmaz (Mustafa Çeçenoğlu dk. 68), Dominik Furman (Floyd Ayite dk. 68), Daniel Candeias, Bogdan Stancu (Giovanni Sio dk. 77)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Soner Dikmen, Abdullah Şahindere, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Mert Nobre

Gol: Stancu (dk. 8) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Rıdvan Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Polomat, Sio (Gençlerbirliği)