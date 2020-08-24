banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
İki aşamalı, hibrit fuar gün sayıyor
İki aşamalı, hibrit fuar gün sayıyor
Piyasada fındık yok satıyor
Piyasada fındık yok satıyor
Ata tohumları toprakla buluştu
Ata tohumları toprakla buluştu

Berna Gözbaşı: “Transfer tahtamızda bir sorun yok”

KAYSERİSPOR BAŞKANI BERNA GÖZBAŞI, KULÜBÜN TRANSFER TAHTASINDA BİR SIKINTI OLMADIĞINI SÖYLEYEREK, “TAHTANIN KAPALI OLMASI BİZİM TRANSFERLE İLGİLİ OYUNCULARLA GÖRÜŞMEMİZE YA DA OYUNCULARI GETİRMEMİZE ENGEL DEĞİL, BUNUN SÜRESİ DE VAR” DEDİ.

Spor 24.08.2020, 17:09
3
Berna Gözbaşı: “Transfer tahtamızda bir sorun yok”

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün transfer tahtasında bir sıkıntı olmadığını söyleyerek, “Tahtanın kapalı olması bizim transferle ilgili oyuncularla görüşmemize ya da oyuncuları getirmemize engel değil, bunun süresi de var” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseripor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseripor Recep Mamur Sosyal Tesisleri’ni ziyaret ederek, Kayseripor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve sportif heyetle görüştü. Ziyaret öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takımın transfer tahtasında bir sıkıntı olmadığını söyleyerek, “Taraftarımız ve basın mensupları tahtamızın açılmasını soruyorlar. Bu konuda bir sorun yok. Vergiyle ilgili toplantılardan beklentilerimiz var. Bu konuda kimsenin endişe etmesine gerek yok. Bakanımız da bu konuda destek oldu. Zaten tahtanın kapalı olması bizim transferle ilgili oyuncularla görüşmemize ya da oyuncuları getirmemize engel değil. Bunun süresi de var. Bu konuda herkesin rahat olmasını istiyorum. İnşallah bu sene elimiz kalbimizde olmadan maç seyretmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sponsorlara da teşekkür eden Gözbaşı, “Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, bu sene mevcut sözleşmemiz olduğu halde sözleşmeyi 2023’e uzatarak ücretini de peşinen yatırarak takımımıza çok büyük destek verdi” dedi.

Özhaseki: "Kayserispor bizim göz bebeğimizdir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseripor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki de, “Allah, inşallah önümüzdeki sezon sıkıntılı bir gün göstermez. Rahat ve güzel maçlar seyrederiz. Tüm Kayseri gibi bizler de iftihar ederiz diye temennide bulunuyorum. Kayserispor meselesi gelince hepimiz pür teyakkuz üzerine düşüyoruz. Kayserispor bizim göz bebeğimizdir. Kayseri’nin bir marka değeridir. Kayseri ismini yüceltecek en güzel işlerin başında geliyor. Reklamını yapacağımız en güzel işlerin başında geliyor. Elbette belediyeler üzerine düşeni yaparlar. Yolla, parkla, alt ve üst geçitlerle uğraşırlar ama bir şehrin kültürünü, sanatını, sporunu ve estetik bir takım güzelliklerini ihmal edemezler. Bunu ihmal ederlerse Allah korusun şehir kocaman bir huzurevine döner. O yüzdendir ki belediyecilik anlayışı olarak gidip Erciyes’te kayak merkezi yapıyoruz, Anadolu Harikalar Diyarı’nda eğlence merkezi yapıyoruz, stadyumlar yapmaya çalışıyoruz. Kayserispor’umuza da sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Belki de yöneticilik hayatımda en zorlandığım yer Kayserispor olmuştur. Okul yaptıracak hayırsever bulursunuz, cami yaptıracak hayırsever bulursunuz, sağlık ocağı yaptıracak hayırsever bulursunuz. Bunlara para bulabiliyoruz ama Kayserispor deyince Kayseri’de akan sular duruyor. Herkes geriye geriye çekiliyor” şeklinde konuştu.

Özhaseki, Kayseri kamuoyunu sabırlı olmaya davet ederek, “Bugünleri biraz geride bıraktık. Kayserispor’un tahtası açıldı. Biletler satılıyor. Şimdi de Berna hanım transfer meselesine bakmaya başladı, iyi bir hocayla anlaştılar. Akabinde yeni futbolcular ile anlaşılacak. Biraz Kayseri kamuoyunun sabırlı olması lazım, sıkıştırmaması lazım. Çünkü biz gidip de milyon euro vererek futbolcu alamayız ki. Alırız da yarın bir gün ödeyemeyiz, altından kalkamayız. Şöhretli futbolcular gelsin, gelsin tamam ama nasıl ödeyeceğiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ağustos 2020
İmsak 04:43
Güneş 06:16
Öğle 13:11
İkindi 16:56
Akşam 19:57
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25