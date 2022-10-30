Berna Gözbaşı: ”Takımımız mücadeleyi hiç bırakmadı”

Yuketel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Adana Demirspor maçının ardından, “Takımımız mücadeleyi hiç bırakmadı” dedi.

Süper Lig’in 12. haftasında Kayserispor evinde Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Berna Gözbaşı, “2 puanı son anda kaybettik. Takım mücadeleyi hiç bırakmadı, önemli olan da bu. Kaliteli bir kadromuz var. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Bunca sıkıntıya rağmen mücadeleyi ne takım ne de teknik heyet bırakmıyor. Takımımızı kutluyorum. Adana Demirspor’u da kutluyorum. Yine gelenek bozulmadı. Puanları bölüştük. Maçtan önce zaten dostluk kazansın demiştik. 2 taraf da çok kazanmak istiyordu. Son saniye o şansı biz kaybettik. Adana Demirspor da çok kaçırdı. Biz müthiş bir geri dönüşle sahamızda kaybetmemeye devam ettik. İnşallah böyle devam eder” ifadelerini kullandı.