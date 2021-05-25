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Berke Özer’in doğum günü kutlandı

Milli oyuncu Berke Özer’in doğum günü, ümit millilerin kamp yaptığı tesislerde kutlandı.

Spor 25.05.2021, 20:56
Berke Özer’in doğum günü kutlandı

Milli oyuncu Berke Özer’in doğum günü, ümit millilerin kamp yaptığı tesislerde kutlandı.

Ümit Milli Takım oyuncularından Berke Özer’in doğum günü, millilerin kamp yaptığı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kutlandı. Kendisi için hazırlanan pastanın ilk dilimini Teknik Direktör Tolunay Kafkas’a ikram eden Özer, daha sonra teknik ekip ve oyuncuların tebriklerini kabul etti.
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