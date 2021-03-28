Berke Özer’in acı günü

Fenerbahçe’den kiralık olarak KVC Westerlo’da forma giyen genç file bekçisi Berke Özer’in dedesi Nihat Yurtseven, vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sitesinden de merhum Yurtseven için bir mesaj yayımlandı.

Paylaşılan mesajda,