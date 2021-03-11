Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ederek takımına kattığı, daha sonra Westerlo'ya kiraladığı 20 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, haftanın en iyi 11'inde yerini aldı.

Genç kaleci, takımıyla bu hafta oynadığı Club NXT ve RFC Seraing maçlarında birer gol yemesine karşın iyi bir performans ortaya koydu. Westerlo, iki maçta da 1-1 lik beraberlikle sahadan ayrıldı.