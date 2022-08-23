Berke Büyüktuncel plaketle ödüllendirildi

Tofaş Spor Kulübü, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda turnuvanın ‘en iyi 5 oyuncusu’ arasına seçilen Berke Büyüktuncel’i kulübü başarıyla temsil etmesinden dolayı plaketle ödüllendirdi.

Tofaş, kulübün altyapısından yetişen genç yıldızı Berke Büyüktuncel’i FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda göstermiş olduğu performans nedeniyle ödüllendirdi. 30 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında İzmir’dedüzenlenen ve 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımızın gümüş madalya kazandığı FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nı 12.3 sayı, 7.4 ribaund, 2.1 asist ve 2.1 top çalma ortalama istatistikleriyle tamamlayan Berke Büyüktuncel, şampiyonadaki bu performansıyla “en değerli beş oyuncu” arasına seçilmişti. Tofaş Basketbol Takımı’nın bugünkü antrenmanı sonrası Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, Berke Büyüktuncel’e kulübü başarıyla temsil etmesinden dolayı plaket ve hediyesini takdim etti.

“Gururlu ve mutluyuz”

Öngören, “Biliyorsunuz burada çok önemsediğimiz ve inandığımız bir altyapı programımız var ve onlara değer veriyoruz. Birçok oyuncumuz bu altyapı programından çıkıyor. Şu anda 7 tane altyapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncumuz bu takımda yer alıyor. Yeni jenerasyondaki oyuncularımızın bir çoğu milli takımlar seviyesinde. Berke Büyüktuncel de onlardan biri. FIBA U18 Avrupa Şampiyonası’nda göstermiş olduğu başarıdan ötürü ona tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi takım önünde sunmak istedik. Hem ülkemizi hem kulübümüzü başarıyla temsil etti. Onun bu başarısından dolayı gururlu ve mutluyuz. Üst yönetimimiz adına bu hediyeyi kendisine takdim ediyoruz” ifadelerini kullanırken, plakette “2022 yılında gerçekleşen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda göstermiş olduğunuz performansınız, turnuvanın en iyi beş oyuncusu arasına seçilmeniz ve kulübümüzü başarı ile temsil etmenizden ötürü tebrik eder, başarılarınızın devamını dileriz” denildi.