Berkay Yıldız, resmen Sivas Belediyespor’da

Sivas Belediyespor, TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor’da forma giyen 25 yaşındaki Berkay Yıldız ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, bu çerçevede orta saha oyuncusu Berkay Yıldız’ı kadrosuna kattı. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal ve futbolcu Berkay Yıldız katıldı.

1997 doğumlu olan genç futbolcu, daha öncele Bursaspor, Çankaya FK, 52 Orduspor, Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımlarında oynamıştı.