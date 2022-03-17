Berkan Kutlu: "Detaylar üzerinden maçı kaybettiğimizi düşünüyorum"

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Barcelona maçından sonra yaptığı açıklamada, "Detaylar büyük takımlara karşı çok önemli. Detaylar üzerinden maçı kaybettiğimizi düşünüyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray ile Barcelona Nef Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda Barça attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar Avrupa’da bu turda veda etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik çok ediyorum. Çok iyi mücadele ettik. Teknik anlamda belki merkezi çok açtık. O da bir talimattı. Hocamız daha doğru analiz edecek durumu. Ama benim hissiyatım öyle. Golü yediğimizde 10 kişiydik. Detaylar büyük takımlara karşı çok önemli. Hocamız da dile getirmişti. Detaylar üzerinden maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel tecrübe oldu. Zor bir tecrübe. Onlar çok büyük oyuncular. Dünya standartlarında oyuncular. Bizim için güzel tecrübe oldu. Bu maçı böyle kaybetmek çok zor" şeklinde konuştu.

Sezonun geri kalanı için de düşüncelerini paylaşan Kutlu, "Maç maç bakacağız. 3 gün sonra maç var. O maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Sadece lig kaldı. Ligi bitirebileceğimiz en iyi konumda bitirmeye çalışacağız. Biz Galatasarayız sonuçta" diye konuştu.