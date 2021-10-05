Berkan Kutlu: “4 maçta en iyi performansı sergileyeceğiz”

A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Berkan Kutlu, antrenman öncesinde konuştu. Ay-Yıldızlı formayı giydiği için gururlu olduğunu söyleyen Berkan Kutlu, gruptaki 4 maçta en iyi performansı sergileyeceklerini ifade etti.

A Milli Takım’ın Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için A Milli Takım’a davet edilen Galatasaray’ın genç oyuncusu Berkan Kutlu, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. A Milli Takım kadrosunda olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Berkan Kutlu, “Çok mutluyum A Milli Takım’a katıldığım için. Benim için ve ailem için çok büyük bir gurur. Görevimizin farkındayız. 4 maçımız var ve bu maçları en iyi şekilde oynayıp önümüze bakacağız. Yeni bir hoca var takımda, yeni bir atmosfer. Ben önceki kamplarda burada olmadığım için geçmişle ilgili bir şey diyemem. Ama gelecekle ilgili konuşabilirim. Toplantılarımız oldu. Çok taktik ve teknik üzerine konuşmalar oldu. Hocamızın bizden istediklerini öğrenip sahada da bunu pratiğe dökmek isteyeceğiz” dedi.

“Daha önce çağrılmadığın üzülmedim, aksine daha çok çalıştım”

Şenol Güneş döneminde A Milli Takım’a çağrılmaması nedeniyle herhangi bir üzüntü yaşamadığını ifade eden Berkan Kutlu, “Bir beklenti oluyordu daha önceki maçlarda ama üzülmedim, tersine daha fazla çalıştım buraya gelmek için. Önemli olan buraya gelmek değil, burada kalıcı olmak önemli. Buraya çok insan gelir, ama geldiğinde kalıcı olmak en önemlisi” dedi. Alman ekolüne yakın bir isim olduğunu da söyleyen genç oyuncu, “Ben Alman ekolüne yakınım. Eğitimimi İsviçre’de aldım. Benzer durumları gördüm hocanın taktik analizlerinde. Bize çok şey katabilir. İnşallah çok güzel olacak” diye konuştu.

A Milli Takım’ın uzun vadeli mi yoksa Dünya Kupası hedefiyle mi hareket ettiği sorusunu da yanıtlayan Berkan, “Ben bunun cevabını veremem. A Milli Takım’a çağrıldım ve hocanın isteklerine göre gitmem gerekiyor. Biz genç oyuncularız, genç bir jenerasyon var. Tabii ki bugünü kurtaralım, yarın umurumuzda olmasın diye bir durum yok, geleceği de düşüneceğiz” diye konuştu.

Genç futbolcu son olarak takımdaki hemen hemen her oyuncunun yabancı dil bildiğini de sözlerine ekleyerek “Hemen hemen her oyuncu İngilizce biliyor. Hoca da İngilizce biliyor ve tercümanlar da var. Hocayla anlaşamama gibi bir durum olmadığını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.