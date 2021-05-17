banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı
Memleket Partisi resmen kuruldu!
Memleket Partisi resmen kuruldu!
Optimar'ın genel seçim anketinde oy oranları belli oldu!
Optimar'ın genel seçim anketinde oy oranları belli oldu!
Filistin'e Libya modeli: Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir
Filistin'e Libya modeli: Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir

Berkan Emir 2 yıl daha Göztepe’de

Göztepe, Berkan Emir’in sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı.

Spor 17.05.2021, 18:05
Berkan Emir 2 yıl daha Göztepe’de

Göztepe, Berkan Emir’in sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu 51 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe, gelecek sezonun kadro yapılanması çalışmaları kapsamında iç transferde yeni bir anlaşmayı daha tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 3 sezondur Göztepe formasını terleten sol bek Berkan Emir’in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, 33 yaşındaki oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Berkan Emir, Göztepe formasıyla 3 sezonda 92 maça çıkarken bu maçlarda 5 gol sevinci yaşarken, 12 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 33 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayla 7 bin 757 dakika sahada kaldı.
Yorumlar (0)
21°
açık