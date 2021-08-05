Berk Balaban ilk kez resmi maçta görev aldı

Galatasaray’da Fernando Muslera’nın kırmızı kartla oyun dışı kalmasından sonra kaleye geçen 21 yaşındaki eldiven Berk Balaban, sarı-kırmızılı forma ile A Takım’daki ilk resmi maçına çıktı.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda St Johnstone ile oynadığı müsabakada genç kaleci Berk Balaban, sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Fernando Muslera’nın direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmasından sonra kaleye 58. dakikada Berk geçti. Teknik Direktör Fatih Terim, 21 yaşındaki kaleciyi Aytaç Kara’nın yerine oyuna dahil etti.

Berk Balaban kullanılan penaltı atışında topu çıkaramadı.