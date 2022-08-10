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Bergamaspor’da Fatih Çardak dönemi

Altay eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun şirketinin geçen hafta devraldığı Bergamaspor’da teknik direktörlük görevine Fatih Çardak getirildi.

Spor 10.08.2022, 12:04
Bergamaspor’da Fatih Çardak dönemi

Altay eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun şirketinin geçen hafta devraldığı Bergamaspor’da teknik direktörlük görevine Fatih Çardak getirildi.

TFF 3. Lig ekibi Bergamaspor’da teknik direktörlük görevine Fatih Çardak getirildi. 1984 Ankara doğumlu Fatih Çardak, Diyarbakır BB ile başladığı teknik adamlık kariyerinde bugüne kadar Elazığspor, Denizlispor, Kayseri Erciyesspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, BB Erzurumspor, Atakum Bld, Osmanlıspor, Boluspor, Hekimoğlu, Altay ve Pendikspor’da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Çardak, geçen sezon Spor Toto 1. Lig’e yükselen Pendikspor’da Osman Özköylü’nün yardımcılığını yapıyordu. Genç teknik adamın ekibinde Mustafa Sevgi yardımcı antrenör, Egemen Babaç analiz antrenörü, Cengiz Uzunköse ise kaleci antrenörü olarak çalışacak. Kırmızı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları için bugün Afyon’a gidecek ve yaklaşık iki haftalık kamp yapacak. Kırmızı-lacivertli ekibin hazırlık maçları programı henüz kesinlik kazanmadı.

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