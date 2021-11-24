Benzema’ya 1 yıl ertelenmiş hapis cezası!

Fransız mahkemesi, Real Madrid’de forma giyen Karim Benzema’yı şantaja yardım etmekten suçlu bularak ertelenmiş 1 yıl hapis cezası ve 75 bin Euro para cezasına çarptırdı.

Fransa’da Versailles Ceza Mahkemesi Karim Benzema hakkında, Yunan kulübü Oliympiakos’un Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena’ya 2015 yılında şantaj girişiminde bulunduğu gerekçesiyle açılan davada karar verdi. Mahkeme, Real Madrid’de forma giyen Benzema’yı, Valbuena’nın özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir video ile şantaj girişiminde bulunmaktan suçlu buldu. Benzema, ertelenmiş 1 yıl hapis cezası ve 75 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Benzema’nın avukatı Sylvain Vormier, müvekkilinin karara itiraz edeceğini söyleyerek, "İtiraz gerekli. Çünkü Benzema’nın utanacak hiçbir şeyi yok ve aklanacak" dedi.

Benzema’nın dışında 4 kişi daha yargılanarak hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Benzema, Fransız Milli Takımı’ndan dışlanmayacak

Fransız Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Nol Le Grat, 9 Kasım’da Fransız medyasına verdiği demeçte, dava kararından sonra Benzema’nın milli takımdan dışlanmayacağını duyurmuş, "Antrenör seçiminden her zaman sorumlu olacak ve Benzema olası bir adlı yaptırımdan dışlanmayacak" açıklamasında bulunmuştu.