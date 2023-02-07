Benfica’dan depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Portekiz’in Benfica Kulübü, bugün yaptığı antrenman öncesi Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerin de etkilendiği depremde yaşamını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Benfica, Türkiye’nin acısını payladı. Portekiz kulubü bugün yaptığı antrenman öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.