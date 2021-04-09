Belözoğlu: Rakipler de puan kaybedecek

Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyundan hoşnut oldukları dakikalar olduğu kadar beğenmedikleri anların da olduğunu belirterek,

"Topa sahip olmaya çalıştık. Hükmettiğimiz anlarda açıkçası oyun bizim lehimize gelişirken, çok basit bir gol yedik. Pozisyona giren, isteyen, arzulayan bir takım vardı ama son vuruşta yeterli şekilde becerili değildik. Üzgünüz. Fenerbahçe kendini bu şekilde çıkmaza sokamaz ve sezon içinde Malatyaspor'a çok büyük saygı duymayla beraber 5 puan kaybetmez, bundan dolayı üzgünüz." diye konuştu.

Belözoğlu, Fenerbahçe'nin bundan sonraki hedefinin sorulması üzerine sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini dile getirerek, "Şampiyonluğu hala istiyoruz ve ben buna yürekten inanıyorum. Bizim kaybettiğimiz puanlar gibi rakiplerin de kaybedeceği puanlar olacağını düşünüyorum. Ciddi bir avantajı kaybettik gibi görünse de sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıdaki oyuncu değişikliklerinin nedenine ilişkin soruya da Emre Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Benim açımdan 30 dakikası çok iyi bir oyundu. Son 15 dakikada oyundan koptuk. İrfan, Covid-19 hastalığından döndü, tam hazır değil, oynamaya, elinden geleni yapmaya çalıştı. Osayi-Samuel'den kapalı savunmada istediğimizi almaya çalıştık. Ondan dolayı ikinci yarıda bu değişiklikleri yaptık. Biz inandığımız doğrularla, yine futbola tutunmaya, Fenerbahçe'nin hedeflerini tutturmaya devam edeceğiz."

(Maçkolik)