Belhanda'ya teklifler artıyor

Galatasaray Yönetimi'nin aldığı karar doğrultusunda Sarı-Kırmızılılar'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın talipleri artıyor. Yunan ekibi Olympiacos'un adı öne çıkarken İspanya LaLiga'nın önemli takımlarının da Belhanda'nın peşinde olduğu aktarıldı. TO 10'un haberine göre Olympiacos'u transfer adına İspanya'dan Betis, Sevilla ve Valencia gibi güçlü rakipler bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde Olympiacos'un Belhanda ile görüşmelerde bulunduğu fakat tecrübeli oyuncunun karar adına sezon sonunu beklediği aktarılmıştı. Sezon sonunda kararını verecek Belhanda için İspanya LaLiga'nın güçlü ekipleri Betis, Sevilla ve Valencia'nın da temaslara başlayabileceği ifade edilmekte.

2017'de Dinamo Kiev'den 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan 31 yaşındaki Faslı oyuncunun, Sarı-Kırmızılılar'daki dönemi yönetimin sözleşme fesih kararı ile son bulmuştu.

(Fanatik)