Belhanda Valencia ile görüşüyor!

Galatasaray ile olan sözleşmesi feshedilen Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın İspanya'ya transfer olabileceği belirtildi.

VALENCIA İLE GÖRÜŞÜYOR

İspanya'da yayın yapan Fichajes'in haberine göre; Valencia, bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Faslı oyuncuyla görüşüyor.

Ekonomik durum nedeniyle bonservisi elinde olan futbolculara yönelen İspanyol ekibinin Belhanda ile yakın zamanda sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

JAVI GARCIA ONAY VERDİ

Öte yandan haberde, Valencia Teknik Direktörü Javi Garcia'nın da, Younes Belhanda'nın transferine onay verdiği ve kadrosunda görmek istediği vurgulandı.

NEDEN AYRILMIŞTI?

Galatasaray, 10 Mart'ta Belhanda ile yollarını ayırmıştı. Süper Lig'in 28. hatasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından, kötü zemini eleştiren ve yöneticileri zeminle ilgilenmemekle itham eden Faslı futbolcunun sözleşmesi, "Kulübün imajını sarstığı"gerekçesiyle tek taraflı feshedilmişti.

(Ensonhaber)