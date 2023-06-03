Belhanda ile hakem Erkan Özdamar arasında gerginlik yaşandı
SPOR TOTO SÜPER LİG’İN 37. HAFTASINDA ADANA DEMİRSPOR İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA OYNANAN MAÇIN İLK YARISINI BİTİREN DÜDÜĞÜNÜN ÇALMASININ ARDINDAN YOUNES BELHANDA İLE HAKEM ERKAN ÖZDAMAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI.
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısını bitiren düdüğünün çalmasının ardından Younes Belhanda ile hakem Erkan Özdamar arasında gerginlik yaşandı.
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-1’lik skorla konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Hakem Erkan Özdamar’ın çaldığı ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Adana Demirspor’un Faslı futbolcusu Younes Belhanda hakem Erkan Özdamar’a koştu.
Atağa çıktıkları anda bitirdiği gerekçesiyle aralarında gerginlik yaşanırken, Adana Demirsporlu yöneticiler de sahaya girerek Belhanda’yı sakinleştirip, sahadan çıkarttı.
Hakemler soyunma odasına gittiği sırada taraftarlar tarafından yuhalandı.