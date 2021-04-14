Belhanda, Beşiktaş'ı istiyor

Galatasaray ile olan sözleşmesinin feshi ile Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılan Younes Belhanda, İstanbul'dan ayrılmayı ise düşünmüyor. Avrupa'nın birçok önemli ekibinin kendisinin transferi adına devrede olmalarına rağmen Belhanda'nın İstanbul'da kalmak ve yeni sezonda Beşiktaşforması giymek istediği iddia edildi.

Yunanistan'dan Red News ve Fransa'dan Allez-Paillade'nin haberlerine göre Belhanda, İstanbul'da kalmak istiyor. Olympiacos'un girişimlerine rağmen kararını daha sonra açıklayacağını belirten Belhanda ile Betis, Sevilla ve Valencia gibi önemli takımların da ilgilendiği ifade edilmekte.

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Belhanda'nın özellikle ailevi nedenlerden dolayı İstanbul'da kalmak istediği ve kariyeri adına da Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye sıcak baktığı aktarılmakta.

Olympiacos'un Belhanda için 1.7 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş ile 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edilmekte.

(Fanatik)