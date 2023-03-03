Belediyelerin spor yönetim süreçlerini anlatan kitap: ’Belediye ve Spor’

Türkiye Spor Zirvesi ve Spor Politikaları Derneği Başkanı Hakan Nergis ve Sinan Karaca’nın kaleme aldığı ‘Belediye ve Spor’ adlı kitap, belediyelerin spor yönetim süreçlerinde sportif faaliyetlerin nasıl yapılması gerektiğinden, yurt dışındaki belediyelerin bu alandaki hizmetlerine kadar birçok konuyu içeriyor.

Türkiye Spor Zirvesi ve Spor Politikaları Derneği Başkanı Hakan Nergis ve Sinan Karaca’nın birlikte yazdığı ‘Belediye ve Spor’ adlı kitap, satışa sunulmasının ardından yerel yönetimler ve spor alanında görev alan birçok kişinin tercihi oldu. Hakan Nergis ile birlikte Sinan Karaca’nın yazdığı kitapta yerel yönetimlerde sportif faaliyetler ile ilgili bilgilere yer verildi. Kitabın önsözünde ise, “Bu kitap, bilimsel ışık neticesinde hazırlanmış ve siz değerli spor paydaşlarına sunulmuştur. Bizler ülkemize, bildiğimiz alan olan Spor Bilimleri alanında hizmet etmek için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.