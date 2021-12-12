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Belediye Derincespor-Karşıyaka maçının ardından

Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak berabere biten Karşıyaka maçının ardından “5-10 dakika direnebilseydik oyun bize dönerdi. Çok gol kaçırdık. Gole yakın kenar oyuncusu almamız lazım” dedi.

Spor 12.12.2021, 17:27
Belediye Derincespor-Karşıyaka maçının ardından

Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak berabere biten Karşıyaka maçının ardından “5-10 dakika direnebilseydik oyun bize dönerdi. Çok gol kaçırdık. Gole yakın kenar oyuncusu almamız lazım” dedi.

TFF 3.Lig 3.Grup’ta 1-1 beraberlikle sonuçlanan Karşıyaka maçının ardından Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak değerlendirmede bulundu. Oyundan memnun olan ancak skordan üzüntü duyan Parlak, “Maçın zor olacağını biliyorduk. Özel bir kulüple, yüzyıllık çınarla oynadığımızın farkındaydık. Maça çok önem verdik. Fena da oynamadık. Oyunun büyük bir bölümünden memnunum. Tempoyu yükseltmeye çalıştığımız, iyi oynadığımız, kalemizde pozisyon gördüğümüz bölümler vardı. Genel olarak oyundan ve istekten memnunum. Ama galip gelemedik, üzgünüm. Hep kazanma odaklıyımdır. Oyunu da kazanma odaklı düşünürüm. Kazanamayınca da yapacak bir şey yok. Kazanmak için oyuncularım her şeyi yaptı ama olmadı. Saha içi ve saha dışı nedenler var. Bunlara bakacağız. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. İkinci yarı çok iyi oynadık. Attığımız golden sonra bir beş dakika daha direnebilseydik çok farklı olurdu. 2-3’ü kovalamak için oynayacaktık. Gol yememek için hiçbir şekilde oynamayacaktık. Golü yedik. Sonra tekrar golü bulmak için hamleler yaptık. 5-10 dakika daha dirensek çok rahat bize dönerdi. 2’yi, 3’ü de bulabilirdik. Kısmet değilmiş. Yolumuza bakacağız. Önümüz uzun. Bu işin sonunda başaracağız inşallah” diye konuştu.

“Gole yakın kenar oyuncusu almamız gerek”

Devre arasında takviye yapılacağını belirten Parlak, “Devre arasında takviye yapmayı düşündüğümüz pozisyonlar var. Bir tane mutlaka gole yakın kenar oyuncusu almamız gerekiyor. Öne çok gidiyoruz, golü yapamıyoruz. Bugün de çok kaçırdık. Çok rahat koparabileceğimiz bir maçtı. Ligde herkes birbirine çok yakın. Kazansaydık çok büyük avantaj yakalayacaktık. Bir maç daha var; Fethiye’ye de kazanmak için gideceğiz. Lig uzun ve biz kendimize de, takımımıza da güveniyoruz. İnşallah bu takım bu ligi play-off hattında bitirecek. İsteğimiz de, inancımız da tam” sözlerini kaydetti.

Melih İnan: Hak ettik ama kazanamadık

Maçta ev sahibi ekibin tek golünü kaydeden ve birçok golü de kaçıran Melih İnan ise “Maç istediğimiz gitti. Golü de bulduk. Ama tutamadık. Bir beş dakika daha dayanabilseydik skora gidebilirdik. Maçı biz hak ettik ama kazanamadık. Tüm olumsuzlukları yenip maçı almamız lazımdı, olmadı. Nasip değilmiş. Ben bir gol hatta birkaç gol daha atabilirdim. Attırabilirdim de. Ama olmadı. Kendimi de suçlamıyor değilim. Daha çok skor bulup takımımın galip gelmesini sağlayabilirdim. Bir dahaki maçlara inşallah. Önümüzdeki maça bakacağız. İnşallah play-off potasında olacağız. Maç maç gidiyoruz. Fethiye deplasmanından da çekincemiz yok. Lider ya da sonuncuymuş bizi ilgilendirmiyor. Her maça final maçı olarak bakıyoruz. Fethiye’ye de kazanmaya gideceğiz” dedi.

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