Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Bocce Spor Salonu’nda öğrencilerle atışlar yaptı, anı olarak madalyalarını verdi

Kahramankazan’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyenin işbirliğinde başlatılan proje kapsamında ilkokul öğrencileri milli spor dallarından biri olan bocce ile tanıştırılıyor. Öğrenciler, bu spora olan ilgilerini artırarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan proje ile beden eğitimi derslerinde hocaları eşliğinde bocce öğreniyor. Belediye Başkanı Serhat Oğuz sporculara yaptığı konuşmada; “Biz sizler için faydalı işler yapıyoruz. Siz de ülkeniz için yapın” dedi.

Bocce Spor Salonu’nda verilen eğitimde, öğrencilere atışlar ve kurallar hakkında genel bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulamalı anlatılıp, müsabakalara geçiliyor. 2 saat boyunca devam eden dersin sonunda kursa katılan öğrencilere günün anısı olarak madalya veriliyor. Bocce Spor Salonu’nda çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğrencilerle birlikte atışlar yaptı keyifli dakikalar geçirdi, madalyalarını verdi.

Kahramankazan Belediyesi, Türkiye’de boccenin spor dalı olarak oynanması ve müstakil salona sahip ilk belediyelerden biri olarak 2005 yılından itibaren bocceye büyük yatırımlar yaptı. Bu sayede Kahramankazan’da onlarca genç, milli sporcu olma mutluluğunu yaşadı. Yıl boyunca tüm ilkokulların 2, 3 ve 4’üncü sınıfları kapsayacak proje sayesinde sırayla her sınıfın beden eğitimi dersinde belediye tarafından servislerle alınan öğrenciler, salona getiriliyor. Burada 2 saat boyunca spor hocaları eşliğinde bocce oynayan öğrencilerin, ders saati dışında da aile büyükleriyle birlikte bu salonu kullanabilecekler.

‘Biz sizin için, siz de ülkeniz için faydalı işler yapın’

Çocuklarla bir süre atış yapan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, farklı spor dallarına yönelik kursların devam ettiğini belirtirken, “Sporu bırakmayın, güzel bir spor dalı olan bocceyi devam ettirin. Okullardaki derslerinizi ihmal etmeden spora olan ilginizi de azaltmayın. Buralar sizlerin emrinde. Ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz. Biz sizin için faydalı işler yapıyoruz, siz de ülkeniz için faydalı işler yapın. Sporda, fende, bilimde kendinizi geliştirin” dedi.